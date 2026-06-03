◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）ソフトバンクが、６回に同点に追いつかれた。４点差をひっくり返して５―４で迎えた６回。この回から登板した津森が、鵜飼に先頭死球、続く花田にも四球を与えて無死一、二塁のピンチを背負った。続く山本のバントは一飛となって１死一、二塁の場面で、小久保監督はヘルナンデスを投入。代打・阿部を空振り三振に抑えたが、１番・福永に初球を