◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（３日・横浜）楽天の先発・古謝樹投手が、６回１０２球を投げて２安打無失点の熱投も、味方打線の援護がなく０―０のまま降板。５月１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強）以来の今季２勝目は逃したものの、桐蔭横浜大時代に活躍したハマスタで存在感を発揮した。同じ大卒３年目の石田裕との投げ合い。左打者６人のＤｅＮＡ打線を相手に、力のある直球とツーシーム、ス