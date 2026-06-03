◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）中日は５回裏２死二塁から村松が先制適時打を放つと、なおも２死一、二塁で細川が７試合ぶりの７号３ラン。連敗を３でストップに向けてスタンドが沸き返った。だが、６回に落とし穴が待っていた。そこまで無失点に抑えていた先発のドラフト２位右腕・桜井が近藤、栗原に連続二塁打を許して１点を失い、続く山本祐にも左前適時打を浴びたところ