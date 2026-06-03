◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（３日・東京ドーム）巨人の堀田賢慎投手が今季初失点した。０―３の７回から登板。この回先頭の宗に四球を与えたが、続く西川を投ゴロ併殺打に打ち取った。後続の中川も１４７キロ直球で見逃し三振に仕留めた。８回もマウンドに立つと、紅林を右飛、山中を遊ゴロに打ち取り２アウト。しかし、２死走者なしから野口に右中間へのソロを被弾して４点目を献上。続く若月にも
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