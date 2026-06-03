Ｊ１横浜Ｍは３日、大島秀夫監督を明治安田百年構想リーグ限りで解任すると発表し、横浜市内で中山昭宏社長と鈴木健仁スポーティングダイレクター（ＳＤ）が会見した。チームは昨季に２度の監督交代、一時はＪ１最下位に沈むなど苦しい一年だった。昨年６月にはヘッドコーチから昇格した大島監督の手腕で、同１５位に立て直した。しかし、２月から開幕したＪ１百年構想リーグの地域リーグラウンドでも、東地区で１０チーム中７