◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（３日・横浜）ＤｅＮＡ先発の石田裕太郎投手は６回５安打無失点で降板となった。この日最大のピンチとなった６回２死二、三塁。黒川をカウント２―２から外角低め１４９キロの直球で空振り三振にしとめ雄たけびを上げた。１４０キロ後半の直球にスイーパー、シンカーを織り交ぜ、本塁だけは踏ませなかった。この日は台風６号が過ぎ去った影響で試合開始前の午後６時時点