ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第５８回琴浦賞競走」は３日、予選最終日の４日目が行われた。向井田佑紀（３７＝広島）は４Ｒは２コースから３着。「ターンでロスしていたが追いつく感じがあって伸びはいい。スリット近辺がいい」と相棒４５号機を仕上げて予選を３位で突破した。２０２３年１０月の大村（６着）以来、優出から遠ざかっているが「インは得意とも不得意とも…。ただ自分のレースするだけ。自分