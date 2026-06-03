◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、打線の援護に応えられず、２勝目を逃した。４点の援護をもらった直後のマウンドだった。６回先頭・近藤に二塁打を起点にソフトバンク打線につかまった。無死二塁から栗原の適時二塁打で１点を返され、さらに山本祐にも左前適時打を浴びたところで交代が告げられた。まだ２点リードあった６回無死二塁