シリーズでお伝えしている特集「ちいきのチカラ」。今回は、農業と福祉の連携にドローンの技術を活用し、障害者の就労支援をさらに向上させようと取り組む人たちをお伝えします。 広い畑が広がる鹿屋市東原町。 （咲楽工房 草葉正司さん）「灰が下にたまっていると思うから。汚れるからきれいにする。」 自身が経営する就労支援事業所「咲楽工房」の通所者とキャベツを収穫しているのは、草葉正司さん（54）です