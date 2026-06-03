鹿児島県内では、あす4日朝から5日にかけて落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。 鹿児島地方気象台と名瀬測候所によりますと、4日から5日にかけて梅雨前線上の低気圧が九州付近を通過する見通しです。 この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、鹿児島県内全域で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。 このため、県内では4日朝から5日にかけて局地的に積乱雲が発達するおそれ