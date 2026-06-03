米３０年固定金利は６．５７％、住宅ローン申請指数は－２．５％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は6.57％と前回の6.65％から低下した。住宅ローン申請指数は-2.5％と前回の-8.5％から再び低下。購入指数は169.7から164.8に低下。借り換え指数は753.7から736.2に低下した。 USD/JPY159.79EUR/USD1.1617EUR/JPY185.63