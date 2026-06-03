根強いドル高の中で、円相場は介入警戒感などで振幅ドル円一時１５９円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、根強いドル高の中で、ドル円が神経質に振幅した。東京市場からロンドン朝方にかけては、160.00まで買われるも大台乗せには至らない展開だった。上値の重さが意識されるなかでロンドン朝方に高市首相が投機的な円安の動きに対応すると明言し、市場の介入警戒感が鮮明となった。加えて、植田日銀総裁の講演での