本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/3（水） EUR/USD 1.1500（9.80億ユーロ） 1.1525（7.65億ユーロ） 1.1530（6.87億ユーロ） 1.1600（7.51億ユーロ） 1.1610（7.52億ユーロ） 1.1625（15.00億ユーロ） 1.1630（7.19億ユーロ） 1.1635（9.71億ユーロ） 1.1650（7.25億ユーロ） 1.1695（7.18億ユーロ） 1.1700（27.00億ユーロ）