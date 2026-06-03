世界中の映像クリエイターを対象とした「ショートドラマ企画コンテスト」の実施が3日、発表された。、国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（以下、SSFF＆ASIA）」と連携しており、10日に都内で行われるイベントで詳細な内容が発表される。当日は元日向坂46の佐々木久美、「SHOW―WA」の青山隼（38）、塩田将己（34）もアンバサダーとして出席する。ショートショート実行委員会代表の俳優別所哲