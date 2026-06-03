中東情勢などに対応するため新たに創設される2.5兆円の予備費を盛り込んだ補正予算案が、今月5日にも成立する見通しです。この「中東情勢等対応予備費」は、高騰するガソリン価格を抑える補助金の財源などが念頭に置かれています。現在、ガソリン価格の高騰を受け、3月から1リットルあたりの全国平均価格を170円程度に抑える補助が行われています。この財源は、税金などから作られたガソリン補助金のための「基金」から出ています