各界の最も素敵なお父さん「ベスト・ファーザー」に贈られるイエローリボン賞の芸能部門に俳優の吉田鋼太郎（67）が選ばれ、3日、都内で行われた授賞式に出席した。吉田は5歳と1歳の姉妹の子育てに奮闘中。次女が7カ月の頃に「母親の元から離れて10日間ワンオペに挑戦した」というが「もう地獄でした。ノイローゼになりそうでした」と苦笑いを浮かべた。現在は主演舞台「リア王」に出演中。吉田演じるわがままな王が、3人の