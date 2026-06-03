新潟駅南口エリアで進められている「連節バス」の社会実験。6月から実際に乗客を乗せて運行する社会実験が始まっています。乗客を乗せた「連節バス」の社会実験が行われているのは、新潟駅午前8時58分発、新潟交通南部営業所行きの1便です。新潟市は、新潟駅バスターミナルの開業以降、“駅南エリア”の大学に通う学生が増えたことや鳥屋野潟周辺の住宅開発が進んでいることから、輸送力のある連節バスの活用を検証してきま