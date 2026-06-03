6月3日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。 群馬クレインサンダーズは、辻直人との契約継続を発表した。4シーズン目のプレーが決まった辻は「このクラブで優勝したいです。なにがなんでも優勝したいです」と、熱い思いをメッセージに託している。 その辻と同じく青山学院大学出身の