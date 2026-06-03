6月11日の開幕まで2週間を切ったFIFAワールドカップ2026。レノボはこの大会で、初の公式テクノロジーパートナーを務める。レノボ・ジャパンは5月28日、日本でのマーケティング戦略と、観戦体験を変える技術に関する説明会を行なった。 （関連：【画像】CMにキャプテン翼を起用。さらに渋谷では多くの仕掛けが） 今大会は出場チームが前回の32から48に増え、北米の3カ国16会場で開かれる