「腐女子マーケティング研究所」が、「オタ活マーケ研究所」へと名称変更することが株式会社サンディアスより発表された。 【写真】海外のBL作品売り場の様子 同研究所は、オタ活を単なるエンタメ消費やIPビジネス、経済圏としてではなく、ファン同士の語り、共感、解釈、応援行動によって形成される“コミュニティ的な現象”として捉え、その熱量や行動構造を調査・分析していく。 近年、「推し活」「オタ活