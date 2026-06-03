ヴィッセル神戸は3日、FW小松蓮(27)の第2子となる男の子が1日に誕生したことを発表した。小松は昨年7月にブラウブリッツ秋田から完全移籍。今季J1百年構想リーグでは15試合に出場し、5ゴールを記録している。クラブ公式サイト上で「このたび、第二子となる男の子が無事に誕生しました。妊娠中から出産まで小さな命を守り育ててくれた妻には感謝の気持ちでいっぱいです。家族が増えた喜びをパワーに変え、成長できるよう頑張