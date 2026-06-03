RB大宮アルディージャは3日、MF石川俊輝(34)が今季限りで現役を引退することを発表した。埼玉県出身の石川は大宮ユースから東洋大を経て、2014年に湘南ベルマーレへ加入。5シーズンにわたって活躍し、2019年にアカデミー時代を過ごした大宮へ復帰した。2022年にはヴァンフォーレ甲府への期限付き移籍を経験。翌2023年から再び大宮でプレーし、2024年にはキャプテンとしてJ3優勝とJ2昇格に貢献した。今季はJ2・J3百年構想リー