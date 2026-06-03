【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が6月3日に1stアルバム『JUKE BOX』をリリース。リード曲「Diamond」のMVも公開した。 ■様々なシチュエーションやキャラクターに扮したHOKUTOが登場 「Diamond」は、ラッパーのSKRYUが作詞作曲を担当。HOKUTO自身の“ラップに挑戦したい”という想いから制作された楽曲で、HOKUTOにとって初の本格的なラップ曲となる