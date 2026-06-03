緑に囲まれて、あの日とは対照的な穏やかな表情を見せる雲仙・普賢岳。 現在は、厚い雲に覆われてその姿を見ることはできません。 35年前、この山の斜面を流れる高温の火山ガスを帯びた大火砕流を撮影できる場所として、多くの報道陣が集まりました。 大火砕流が一気に流れ下り、避難を呼びかけていた警察官や消防団員、報道関係者など43人が犠牲となりました。 白い「三角すい」があるのは当時、報道関係者が