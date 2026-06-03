去年リニューアルされた災害の教訓を伝える施設からも中継です。 島原市の雲仙岳災害記念館「がまだすドーム」です。 日本で最初の火山体験ミュージアムとして2002年にオープンし、約24年間噴火災害の教訓を伝え続けています。 3日からは「災害と復興の記録展」が行われています。 島原市の元職員が保管している、普賢岳の噴火活動の写真や被災の資料などが展示されていて実際に手に取って見るこ