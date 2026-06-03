大火砕流災害から35年、当時、報道関係者らが撮影場所としていた災害現場の今を伝えてもらいます。 ※詳しくは動画をご覧ください 島原市北上木場町です。 目の前には普賢岳を望むことが出来ます。 35年前、この一帯は谷を流れる火砕流をほぼ正面から撮影できたことから多くの報道関係者が集まる場所となりのちに「定点」と呼ばれるようになりました。 現在は、国の砂防指定地内にあり、立ち入りが制限されて