大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は3日（水）、2026-27シーズンに新加入となる6選手を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ミドルブロッカー（MB）の塩崎葵葉（26）は、滋賀県出身。日本女子体育大学を卒業後の2023年にJAぎふリオレーナへ。1シーズンで退団し、2024-25シーズンから群馬グリーンウイングスに加入した。在籍2季目となった今