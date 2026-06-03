家計の味方の価格が、また高騰しています。牛肉や豚肉と比べ価格が安く、食卓に並ぶことの多い鶏肉。しかし、今、その価格が高騰しています。熊本市東区にある唐揚げ店。ジューシーな唐揚げを求め、お昼時には店に入りきらないほどの客が集まります。お手頃な値段で「家計の味方」といわれるのが鶏肉です。総務省の家計調査(※県庁所在地と政令市)によりますと、熊本市の1世帯たりの鶏肉の購入量は2023年から2025年ま