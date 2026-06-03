ガソリン価格が4週ぶりに値上がりです。資源エネルギー庁が発表した1日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり169円50銭と、前の週と比べて30銭値上がりしました。4週ぶりの値上がりで、アメリカとイランの協議をめぐる不透明感などから、石油元売りの卸売価格が値上がりしたことが要因です。また、4日からの1週間は政府が支給している補助金が減ることで、石油情報センターは来週以降について小幅な値