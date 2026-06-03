台風6号の影響で、JR東日本の一部の路線や特急列車で終日運転を見合わせるなど、首都圏を中心に運行に影響が出ています。運休が続く路線をまとめました。また4日は始発から平常通りの運行を予定しているということです。（3日午後8時現在 ★印は午後5時時点から変更あり）■八高線★全線で運転再開（一部運休の列車あり）■常磐線勝田〜原ノ町間終日運転取りやめ■水戸線 全線終日運転取りやめ■水郡線水戸〜常陸大子間上菅谷〜常