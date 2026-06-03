国の公害による被害者らの団体が3日、環境省を訪れ、石原環境相に被害者救済などの要望を伝えました。環境省では、年に1度、水俣病やイタイイタイ病など公害による健康被害を受けた被害者らとの懇談の場を設けてきました。3日、団体のメンバーらは石原環境相に被害者救済などを求める1万1000人あまりの署名を渡し、要望を伝えました。大気汚染被害の訴え 渡辺廣子さん「あんなに元気だった私がなんでこんな病気になったのか、悔し