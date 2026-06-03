中東情勢の影響などを受け、ファミリーマートはレジ袋に使用している石油由来のプラスチック量を減らします。ファミリーマートは、植物由来で再生可能な「バイオマスプラスチック」の割合を、これまでの25％から50％へ引き上げたレジ袋を提供することを発表しました。石油由来のプラスチック使用量を年間で約1100トン削減することができるとしていて、中東情勢の緊迫が続くなか、原材料の安定的な確保などにつなげる狙いです。16日