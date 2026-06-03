【マクドナルド】のハッピーセットに、ちいかわとのコラボおもちゃが登場しました。マッククルーやデリバリークルーの姿になったキャラクターたちは癒しを与えてくれそうな可愛さ。ちいかわファンなら思わずコンプリートしたくなるような「最新おもちゃ」をお見逃しなく。 制服姿のちいかわが可愛すぎる ハッピーセット® 「ちいかわ（マクドナルド マネージャ