元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（６９）が３日放送の日本テレビ系特番「深イイ話復活ＳＰ」（午後７時）に妻で元女優の石原里紗さん（６２）と出演した。この日はテレビ初公開となる都内の自宅での伸晃氏の６９歳のバースデーパーティーの様子も公開。九州の金融会社に勤務する息子の伸武也（のぶや）さん（２６）、弁護士の娘・佐知子さん（３６）も登場した。番組では、１９９３年、伸晃氏が２回目の衆院選に