これは筆者の友人のMさんから聞いた話です。Mさんは長年「将来のため」と自分の楽しみを後回しにして、節約や家事に追われてきました。子どもが巣立つ頃になって、ようやく自分の時間や好きなことに目を向け始めたそうです。家族のために我慢し続けた日々と、そこから少しずつ自分の喜びを取り戻す過程を語ってくれた体験談です。 楽しみを後回しにした日々 私はずっと「将来のために節約しないといけない」という理由で、自