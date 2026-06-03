俳優の山粼賢人が３日までに自身のインスタグラムを更新。自身が主人公役を務める映画で共演している豪華俳優らとのコラボショットを公開して、話題になっている。山粼は「映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミア！！！ありがとうございました！夏は！！！キングダム！！！よろしくお願いします！！！７月１７日公開！！！」とつづると、俳優の吉沢亮や山田裕貴、志尊淳、神尾楓珠、橋本環奈らとのコラボシ