がらりが、本日リリースしたデジタルEP『螺旋の街』より、収録曲「レンズ」のMVを公開した。今回のMVは、女優・大久保桜子が演じる地下アイドルが主人公の作品となっており、地下アイドルとして活動する主人公が、周りから見られることによって感情を“感じるもの”から“見せるもの”へと変質していく過程を描いた作品になっているという。映像監督は前作の「春を盗んで」に続き、江藤壮汰が務めた。また、EP『螺旋の街』に収録さ