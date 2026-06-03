koboreが、デジタルEP『EMBERS』を本日リリースした。さらに本作を、6月20日に東京・府中Flightでの初ワンマン公演を皮切りに開始する結成10周年ツアー＜kobore EMBERS TOUR〜10th Anniversary〜＞より会場限定CDを販売することを発表した。新体制後初のEPとなる『EMBERS』には、4月末にリリースした配信シングル「ラストレイン」をはじめとした全7曲を収録。これまでのkoboreらしいアイデンティティを継承しつつ新しいアプローチ