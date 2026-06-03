イリュージョニストのプリンセス天功が３日、都内で行われた「やついフェス２０２６」の記者会見に登場した。お笑いコンビ「エレキコミック」の、やついいちろうが主催するライブで、お笑いや音楽、アイドルなどジャンルを超えた総勢２５０組が出演し、計１０会場でパフォーマンスする同イベント。在籍する音楽ユニット「ＫｉｎＧ００（キング）」は天功とｙｕｃａｔ、ペットで飼っているホワイトライオン・ＫＩＮＧを加えた