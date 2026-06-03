映画監督のアダム・マーカス氏が、2025年に死去した俳優のヴァル・キルマーさんについて、「これまで出会った中で最悪の人間だった」と非難した。 【写真】酷評あれど…大ヒット映画では名シーン演じてた マーカス監督はSNS「Threads」への投稿(現在は削除)で、08年のアクション映画「ゴッド・ランド」でのキルマーさんとの仕事を振り返り、「もし彼が当時セットでしていたことの10分の1でも