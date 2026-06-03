元NMB48でタレント、コスメプロデューサーの吉田朱里が3日、自身のインスタグラムを更新。近況を明かし、反響を呼んでいる。 【写真】お腹のぞくウェア姿ホントに産後？な美スタイル 吉田は「最近の」と記し、カメラの絵文字を添えて投稿。「髪の毛赤くしてみたり♡サングラスかけてみたりピラティス再開してみたり」と続け、白いTシャツにサングラス、バッグを肩からかけたオシャレな姿をアップし