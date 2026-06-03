グラビアアイドルの我妻ゆりか(26)が2日、自身のインスタグラムを更新。街中を激走する動画を公開した。 【写真】ぴったりファッションでエッホエッホ！激しく揺れています 「ダッシュ!!」とひと言つづり、胸元の開いた薄手のぴったりトップス&スカート姿でリュックを背負いながら横断歩道を一気に駆け渡るショート動画を投稿。上から86―62―89の抜群スタイルを揺らしながらの激しい動きに、X(旧