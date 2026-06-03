2024年時点で私立大学は全国に624校あるが、少子化で53％が定員割れになっている（日本私立学校振興・共済事業団の2025年度調査）。 18歳人口は1992年の205万人から減少に転じ、2024年には109万人にまで減ったが、政府の規制緩和もあって私大は増え続けたからだ。 政府は私学助成金を出しており、今年度は私大へ約3000億円が予算措置されている。 財務省は2040年までに少なくとも250校、学部定員にして14万人程度を減らす必