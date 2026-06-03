２日のＡＢＣテレビ「相席食堂」は、芸能界で活躍する双子たちが登場する「仲良し双子相席」が放送された。福島県須賀川市を旅するザ・たっちに続き、千葉県・君津市を旅するダイタクが登場した。その瞬間にスタジオの千鳥がＶＴＲを止めて、大悟が「どっちが、やらかした方？」と笑わせた。問題を起こした吉本大が眉間にしわを寄せて厄払いの神社参拝。双子の表情がまるで違っており、大悟が「双子ちゃうやん！」、ノブが「