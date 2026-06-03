4月19日に恵比寿LIQUIDROOMで開催されたワンマンライブを最後に15年余の活動に幕を降ろしたヒップホップアイドル・lyrical schoolのベストアルバムが、配信限定できょう3日にリリースされた。【動画】感謝とリスペクト！lyrical school、解散前ラストナンバー「GOODBYE」ミュージックビデオベストアルバム『lyrical school 2010-2026』には、デビュー時のtengal6時代を含め、T-パレット〜キング・レコード〜ブートロック〜ビク