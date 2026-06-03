サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に出場するサッカー日本代表が２日（日本時間３日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着した。長友佑都の妻で女優・平愛梨は、３日未明、ＳＮＳを更新。日本代表ユニホームを着た４人の息子たちの写真などを添え、「ＰＡＰＡ”行くと決めたから”本当に、行っちゃった！！！！出逢った頃から、口にした言葉を、”有言実行”にしてしまう姿は尊敬でしかない。夫の夢は私の夢４