犬が散歩に行きたがっているサイン 飼い主さんの後ろを付いて回る お散歩の時間が近づいてきたり、ごはんを食べ終わったりすると、目をキラキラ輝かせながら飼い主さんの後ろを付いてくるのは、「次はお散歩」であることを察知して期待しているゆえの行動です。 飼い主さんの一挙手一投足を見守りながら「飼い主さんは次はお散歩の準備をするかな？」「いつになったら出かけられるかな？」とソワソワしているのでしょ