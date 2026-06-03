朝、隣から「フゥーン…」という荒い鼻息が聞こえ、眠る奥様の方を振り返ってみた投稿主さん。すると、そこには思わず二度見してしまう“まさかの光景”が広がっていたそうです。話題の投稿は記事執筆時点で45万再生を突破。「セクシー過ぎｗ」「最高の朝」といったコメントが寄せられています。 【動画：朝、寝ている妻の方から『荒い鼻息』が聞こえたので振り返った結果→『まさかの光景』】 隣から聞こえてき