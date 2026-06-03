犬が体調を崩してしまう『ご飯の与え方』５選 「最近、ご飯をなかなか食べてくれない…」と悩んでいるとき、少しでも食べてほしくて工夫を重ねている飼い主さんは多いでしょう。しかし、実はその行動が、愛犬を体調不良にし、食欲を落としている原因かもしれません。 ここでは、多くの飼い主さんがやってしまいがちな間違ったご飯の与え方を見ていきましょう。 1.食事回数が1日1回だけ お仕事が忙しい飼い主さんの