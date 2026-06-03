ナポリは3日、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍で加入しているデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドを完全移籍で獲得したことを発表した。現在23歳のホイルンドは昨夏、マンチェスター・Uからナポリへ加入すると、公式戦44試合出場で16ゴール8アシストを記録。ベルギー代表FWロメル・ルカク不在のなか、ナポリの最前線をけん引し、セリエA2位フィニッシュに貢献した。そのホイルンドを重用したアントニオ・コ